Çorum FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketlerinin ardından hız, çeviklik ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın son bölümünde futbolcular, Erzurumspor FK maçının taktiği üzerine çalıştı.
Kırmızı-siyahlılar, maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
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