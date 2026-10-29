Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
Çorum'da iki genç arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Çorum'da iki genç arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Ulukavak Mahallesi Manas Parkı'nda E.P.K. (19) ile aralarında husumet bulunan M.S. (19) tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda E.P.K. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
E.P.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
M.S, olay yerinin yakınındaki benzin istasyonunda tüfekle yakalandı.
Öte yandan, tüfeği E.P.K'nin kullanmaya çalıştığı ancak M.S'nin ele geçirdiği öne sürüldü.
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