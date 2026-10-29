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        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

        Çorum'da iki genç arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

        Çorum'da iki genç arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Ulukavak Mahallesi Manas Parkı'nda E.P.K. (19) ile aralarında husumet bulunan M.S. (19) tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda E.P.K. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        E.P.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        M.S, olay yerinin yakınındaki benzin istasyonunda tüfekle yakalandı.

        Öte yandan, tüfeği E.P.K'nin kullanmaya çalıştığı ancak M.S'nin ele geçirdiği öne sürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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