GÜNCELLEME - Çorum'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ali Sarıaslan yönetimindeki 66 ABL 208 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında Şevket D'nin kullandığı 34 FB 4234 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Ali Sarıarslan (61) ile aynı araçta bulunan Ömer Asaf (9), Amine (24) ve Yasemin Sarpkaya (45) yaşamını yitirdi.
Diğer aracın sürücüsü Şevket D. (58) ile araçta bulunan Mehmet D. (33) de yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Şevket D, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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