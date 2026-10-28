Çorum'da otomobil ile cip çarpıştı; 4 ölü, 2 yaralı

Ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında meydana geldi. 66 ABL 208 plakalı otomobil ile 34 FB 4234 plakalı cip çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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