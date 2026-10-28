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        Çorum'da otomobil ile cip çarpıştı; 4 ölü, 2 yaralı

        ÇORUM'un Alaca ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 17:53 Güncelleme:
        Çorum'da otomobil ile cip çarpıştı; 4 ölü, 2 yaralı

        ÇORUM'un Alaca ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında meydana geldi. 66 ABL 208 plakalı otomobil ile 34 FB 4234 plakalı cip çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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