Çorum FK, Erzurumspor FK mesaisini sürdürdü

Günün son bölümünde geniş alan oyun çalışması yapıldı. Bu bölümde oyun temposu ve takım halinde hareket etme üzerine çalışıldı.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızılısiyahlılar, daha sonra 5’e 2 rondo çalışmasına geçerek topa sahip olma ve pas bağlantıları üzerinde çalıştı. Antrenmanın devamında pas uygulamalarına yer verildi. Bu bölümde topun dolaşımı ve pas temposuna yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Esneklik ve mobilite uygulamalarına yer verilen idman, salonda genel kuvvete yönelik egzersizler yapıldı.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynayacağı Erzurumspor FK maçı için hazırlıklarına devam etti.

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