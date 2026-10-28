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        Çorum FK, Erzurumspor FK mesaisini sürdürdü

        Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Erzurumspor FK maçı için hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Çorum FK, Erzurumspor FK mesaisini sürdürdü

        Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynayacağı Erzurumspor FK maçı için hazırlıklarına devam etti.

        Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızılısiyahlılar, daha sonra 5’e 2 rondo çalışmasına geçerek topa sahip olma ve pas bağlantıları üzerinde çalıştı. Antrenmanın devamında pas uygulamalarına yer verildi. Bu bölümde topun dolaşımı ve pas temposuna yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Esneklik ve mobilite uygulamalarına yer verilen idman, salonda genel kuvvete yönelik egzersizler yapıldı.

        Günün son bölümünde geniş alan oyun çalışması yapıldı. Bu bölümde oyun temposu ve takım halinde hareket etme üzerine çalışıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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