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        Çorum FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 19:50 Güncelleme:
        Çorum FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman ısınma, 5’e 2 rondo, topa sahip olma çalışmaları ile başladı. Esneklik ve mobilite uygulamalarına yönelik çalışmayla devam eden antrenmanda futbolcular, salonda kuvvete yönelik egzersiz yaptı.

        Antrenman geniş alan oyun, oyun temposu ve takım halinde hareket etme çalışması ile sona erdi.

        Çorum FK, Erzurumspor FK müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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