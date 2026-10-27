Çorum FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenman geniş alan oyun, oyun temposu ve takım halinde hareket etme çalışması ile sona erdi.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman ısınma, 5’e 2 rondo, topa sahip olma çalışmaları ile başladı. Esneklik ve mobilite uygulamalarına yönelik çalışmayla devam eden antrenmanda futbolcular, salonda kuvvete yönelik egzersiz yaptı.

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