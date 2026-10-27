Kargı Panayırı'nda yazar ve şairler standı açıldı

Çorum'un Kargı ilçesinde düzenlenen Kargı Panayırı etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez Kargılı yazar ve şairler için kitap standı açıldı.

Kargı Kaymakamı Furkan Türkay Kayış, Kargı Saat Kulesi Meydanı'ndaki standın açılış töreninde yaptığı konuşmada, yerel yazar ve şairlerin ilçenin tarihini ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmada önemli rol üstlendiğini söyledi.

Yazar ve şairlerin eserleriyle kültürel mirası yaşatacağını belirten Kayış, "İlçemizin tarih ve kültürel yapısını, panayırını gelecek nesillere aktaracak olan şairlerimiz ve yazarlarımızdır. Bizler bir gün bu dünyadan göçüp gideceğiz ancak onların yazdıkları eserler nesilden nesile aktarılacak." dedi.

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Belediye Başkanı Hamit Dereli de Kargı Panayırı'nda bu yıl bir ilki gerçekleştirdiklerini dile getirerek, yazar ve şairlerin heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Dereli, emeği geçenlere teşekkür ederek, vatandaşları panayır boyunca açık kalacak kitap standını ziyaret etmeye davet etti.