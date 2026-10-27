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        Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

        Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

        Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaza, SamsunÇorum kara yolu Palabıyık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.S. idaresindeki 34 CMD 094 plakalı hafif ticari araç ile O.Ö. yönetimindeki 06 BF 3452 plakalı Mercedes marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, refüje ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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