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        Belçikalı şefler Çorum'da hititlerin ekmek kültürünü araştırıyor

        Hitit tabletlerinde anlatılan ekmekleri araştırmak üzere Belçika'dan Çorum'a gelen 10 kişilik gastronomi ekibi, dört günlük program kapsamında şehrin tarihî ve kültürel mirasını, geleneksel ekmeklerini ve yöresel hamur işlerini yerinde tanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Belçikalı şefler Çorum'da hititlerin ekmek kültürünü araştırıyor

        Hitit tabletlerinde anlatılan ekmekleri araştırmak üzere Belçika’dan Çorum’a gelen 10 kişilik gastronomi ekibi, dört günlük program kapsamında şehrin tarihî ve kültürel mirasını, geleneksel ekmeklerini ve yöresel hamur işlerini yerinde tanıyor.

        Çorum Belediyesi, şehrin tarihi ve kültürel mirasını gastronomi turizmiyle buluşturmaya yönelik çalışmalar kapsamında uluslararası bir gastronomi programına ev sahipliği yapıyor. Hitit tabletlerinde yer alan ekmek kültürünü araştırmak amacıyla Belçika’dan gelen 10 kişilik mutfak profesyoneli ekibi, dört gün boyunca Çorum’un binlerce yıllık tahıl kültürünü ve geleneksel mutfak değerlerini yakından inceleyecek. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da şehir merkezindeki gezi programına eşlik ederek kentin tarihî ve kültürel değerlerini tanıttı.

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        Tarihi ve kültürel mekanları gezdiler

        Hitit Ekmek Turu kapsamında Çorum’a gelen ekip, şehir merkezindeki gezi programında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile bir araya geldi. Başkan Aşgın, katılımcılarla birlikte İkiz Konak’ta Çorum kahvaltısı yaptı. Şehir merkezindeki tur sırasında ziyaretçilere Tarihî Kültür Yolu, İkiz Konak, Velipaşa Hanı ve Dikiciler Arastası hakkında bilgi veren Aşgın, Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını ve yeni meydan düzenlemelerini anlattı. Çorum Meydanı’nda bulunan Hitit rölyefleri hakkında da bilgi veren Aşgın, şehrin tarihî ve kültürel mirasını tanıttı.

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        Dört günlük program kapsamında ekibin Elvançelebi Kadın Kooperatifi ile Hitit medeniyetinin önemli merkezlerinden Hattuşa ve Alacahöyük’ü, ayrıca İskilip’i ziyaret etmesi planlanıyor. Ziyaretlerde Çorum’un geleneksel üretim yöntemleri, yerel lezzetleri ve mutfak kültürü ele alınırken yöresel hamur işlerinin hazırlanış süreçleri de uygulamalı olarak tanıtılacak.

        Çorum mutfağının geleneksel lezzetleri tanıtılıyor

        Hititlerden günümüze uzanan tahıl ve ekmek kültürünün incelendiği programda, Çorum mutfağının öne çıkan lezzetleri de uluslararası katılımcılarla buluşuyor. Has baklava, su böreği, kuru mantı, Çorum mantısı, ırgat böreği, yanıç, gözleme, katmer, yufka ekmeği ve cızlak gibi yöresel ürünler, lezzetlerinin yanı sıra hazırlanışları ve geleneksel yapım teknikleriyle tanıtılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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