Çorum Belediyesi'nden ibadethanelerde kapsamlı temizlik çalışması

Çorum Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda gerçekleştirebilmeleri amacıyla şehir genelindeki cami, mescid ve diğer ibadethanelerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çorum Belediyesi tarafından yıl boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında 142 ibadethanede toplam 75 bin metrekarelik alanda temizlik yapıldı. Bu alanların 60 bin metrekaresinde detaylı temizlik, 15 bin metrekaresinde ise kısmi temizlik gerçekleştirildi. Belirlenen program doğrultusunda sürdürülen kapsamlı temizlik çalışmalarında kapsamında ibadet alanları, ortak kullanım bölümleri ve çevre alanları titizlikle temizlenerek vatandaşların kullanımına hazır hale getiriliyor. Çorum Belediyesi’nin yürüttüğü düzenli temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, sunulan hizmet ibadethanelerin temiz ve bakımlı kalmasına da önemli katkı sağlıyor.