Çorum'da vatandaşlar 103 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü

Burada Kaymakam Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Garnizon Komutanı Binbaşı Salim Tezcan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tarihi Koyunbaba Köprüsü'nden başlayarak Hükümet Konağı'na kadar devam eden yürüyüşe öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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