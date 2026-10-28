Çorum'da sis etkili oldu

Çorum il merkezinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Binalar, caddeler ve ana arterler kalın bir sis tabakası altında kaldı. Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.

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