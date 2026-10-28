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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Suat Y. idaresindeki 06 BIJ 902 plakalı otomobil ile Sebahattin O. yönetimindeki 37 AT 106 plakalı otomobil, sisin etkili olduğu Çorum-Osmancık kara yolu Osmancık kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarda bulunan Ahmet B, Fatma O. ve Leyla O. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Osmancık istikametinde bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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