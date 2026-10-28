Çorum BİLSEM'in projesine Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde ikincilik ödülü

Laboratuvar ortamında ve gerçek koşullarda yapılan denemelerin ardından proje, 26-28 Ekim'de Gaziantep’te düzenlenen 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’nde 22 ülkeden 234 proje arasında ikincilik ödülü kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, BİLSEM öğrencisi Ömer Kaan Fidan, Dr. Mehmet Fidan'ın danışmanlığında, çevre kirliliğiyle mücadeleye katkı sunmak amacıyla proje geliştirdi.

Çorum Bilim ve Sanat Merkezince (BİLSEM) hazırlanan "Neptün Silindiri" projesi, 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’nde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.