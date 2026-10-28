Çorum BİLSEM'in projesine Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde ikincilik ödülü
Çorum Bilim ve Sanat Merkezince (BİLSEM) hazırlanan "Neptün Silindiri" projesi, 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde ikincilik ödülüne layık görüldü.
Çorum Bilim ve Sanat Merkezince (BİLSEM) hazırlanan "Neptün Silindiri" projesi, 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’nde ikincilik ödülüne layık görüldü.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, BİLSEM öğrencisi Ömer Kaan Fidan, Dr. Mehmet Fidan'ın danışmanlığında, çevre kirliliğiyle mücadeleye katkı sunmak amacıyla proje geliştirdi.
Denizlerdeki plastik parçalarını lifleri arasında hapsederek kıyıya taşıyabilen neptün çayırı bitkisinden ilham alan Fidan, kıyıya vuran atık neptün çayırı liflerini bambu kafesli bir silindire dönüştürdü.
Laboratuvar ortamında ve gerçek koşullarda yapılan denemelerin ardından proje, 26-28 Ekim'de Gaziantep’te düzenlenen 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’nde 22 ülkeden 234 proje arasında ikincilik ödülü kazandı.
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