Çorum'da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kaza, AlacaYozgat kara yolu Koçhisar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 ABL 208 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek 34 FB 4234 plakalı Skoda marka cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. İlk belirlemelere 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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