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        Çorum'daki feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

        Çorum'un Alaca ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 1'i çocuk 4 kişinin kimlikleri belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Çorum'daki feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

        Çorum'un Alaca ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 1'i çocuk 4 kişinin kimlikleri belli oldu.

        Kaza, AlacaYozgat karayolu Koçhisar Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Sarıaslan (61) idaresindeki 66 ABL 208 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Şevket D. yönetimindeki 34 FB 4234 plakalı Skoda marka cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü Ali Sararslan ile Ömer Asaf Sarpkaya (9), Amine Sarpkaya (24) ve Yasemin Sarpkaya (45) hayatını kaybederken, Şevket D. ve Mehmet Ö. yaralandı.

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        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafıdan ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şevket D., daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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