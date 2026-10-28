Çorum'da otomobil ile cip çarpıştı; 4 ölü, 2 yaralı (2)

ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

ÇORUM’un Alaca ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi. Alaca-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı mevkiinde meydana gelen kazada Ali Sarıaslan (61) yönetimindeki 66 ABL 208 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Ş.D. yönetimindeki 34 FB 4234 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada sürücü Ali Sarıaslan ile Ömer Asaf Sarpkaya (9), Amine Sarpkaya (24) ve Yasemin Sarpkaya (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Cip sürücüsü Ş.D. ile yanında bulunan M.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ş.D. ise daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.