Çorum'da bisiklet turu düzenlendi

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu düzenlendi.

Çorum Belediyesince düzenlenen organizasyonda, çok sayıda bisikletli Şehitler Parkı'nda bir araya geldi.

Gazi, İnönü, Akşemseddin ve Hıdırlık caddelerini geçen bisikletliler, Millet Bahçesi'ne ulaştı.

Sağanak altındaki sürüşte bisikletliler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Sürüş süresince polis ekipleri güzergahta güvenlik önlemi aldı.

Vali Ali Çalgan, Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, katılımcıların Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Atatürk'ün Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğini belirten Çalgan, "Atatürk size güvendi, biz de size güveniyoruz. Dolayısıyla sırtınız yere gelmeyecektir." dedi.

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Gençlere geleceğe iyi hazırlanmalarını tavsiye eden Çalgan, "Spor bunun ön koşullarından biri. Önce sağlıklı olacağız. Sağlıklı olunca sağlıklı sporcu, sağlıklı esnaf, sağlıklı öğretmen, sağlıklı emniyet mensupları, doktorlar, mühendisler olacaksınız ve bizim bıraktığımız yerden bayrağı alıp ileri taşıyacaksınız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise yağışa rağmen bisiklet turuna katılanları tebrik etti.

Gençleri kütüphanelerde, spor salonlarında, okullarda, laboratuvarlarda, bilim merkezlerinde görmek istediklerini vurgulayan Aşgın, "Bisikletin sırtında da görmek istiyoruz. Bu anlamda siz gençlerimiz her zaman gereğini yapıyor. Sizinle gurur duyuyoruz." dedi.

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Konuşmaların ardından kura ile 19 katılımcıya bisiklet, 19 katılımcıya da kask ve eldiven takımı hediye edildi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.