Şarkıcı Merve Özbey Osmancık'ta konser verdi
Şarkıcı Merve Özbey, Çorum'un Osmancık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verdi.
Şarkıcı Merve Özbey, Çorum'un Osmancık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verdi.
Osmancık Belediyesince Mustafa Kemal Atatürk Parkı'nda düzenlenen konserde Özbey, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Sahne performansı ve güçlü yorumuyla beğeni toplayan Özbey, seslendirdiği şarkılarla konsere katılanlara keyifli anlar yaşattı.
Konseri, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nuri Uyar ve vatandaşlar izledi.
Konserin ardından Gelgör, sanatçı Merve Özbey'e çiçek takdim etti.
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