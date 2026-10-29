Çorum'da tatışma kanlı bitti:1 kişi yaralandı
Çorum'da iki şahıs arasında çıkan kavga sırasında bıçaklanan şahıs yaralandı.
Çorum'da iki şahıs arasında çıkan kavga sırasında bıçaklanan şahıs yaralandı.
Olay, Ulukavak Mahallesi bulunan Manas Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde tüfekle parkta çevreye ateş etmeye başlayan 19 yaşındaki E.P.K. ile aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen M.S. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine elindeki silahı kaptıran E.P.K. olay yerinden kaçmaya başladı. M.S., takip ettiği E.P.K.’yı Buharaevler Mahallesi Tekceviz 8. Sokak’ta bıçakla yaraladı. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.S. ise olay yerine yakın bir akaryakıt istasyonunda suç aletiyle birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.