Çorum FK, genç forvet Göktan Gürpüz'ü transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Trabzonspor'da forma giyen 23 yaşındaki Göktan Gürpüz'ü renklerine kattı.
Giriş: 29.08.2026 - 11:54 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Trabzonspor'da forma giyen 23 yaşındaki Göktan Gürpüz'ü renklerine kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, genç forvetin satın alma opsiyonuyla bir yıllığına geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, Göktan Gürpüz'e kırmızı-siyahlı forma altında başarı dilendi.
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