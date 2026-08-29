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        Çorum FK, genç forvet Göktan Gürpüz'ü transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Trabzonspor'da forma giyen 23 yaşındaki Göktan Gürpüz'ü renklerine kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Çorum FK, genç forvet Göktan Gürpüz'ü transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Trabzonspor'da forma giyen 23 yaşındaki Göktan Gürpüz'ü renklerine kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, genç forvetin satın alma opsiyonuyla bir yıllığına geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Açıklamada, Göktan Gürpüz'e kırmızı-siyahlı forma altında başarı dilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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