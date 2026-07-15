Çorum FK, kaleci Sehic ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, kaleci İbrahim Sehic ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Bosna-Hersekli oyuncu ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi. Sehic'e, Çorum FK'ye sağladığı katkıdan dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

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