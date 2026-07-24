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        Çorum FK, Pedrinho ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, Pedrinho ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 23:02 Güncelleme:
        Çorum FK, Pedrinho ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, Pedrinho ile yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli orta saha oyuncusu ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

        Açıklamada, futbolcuya Çorum FK'nin şampiyonluğuna sağladığı katkıdan dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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