Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, Pedrinho ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli orta saha oyuncusu ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi. Açıklamada, futbolcuya Çorum FK'nin şampiyonluğuna sağladığı katkıdan dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

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