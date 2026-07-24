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        Çorum FK, Rumen milli futbolcu Andrei Borza'yı renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Rumen milli futbolcu Andrei Borza'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 20:15 Güncelleme:
        Çorum FK, Rumen milli futbolcu Andrei Borza'yı renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Rumen milli futbolcu Andrei Borza'yı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 21 yaşındaki sol bek oyuncusu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

        Borza'nın Romanya Gheorghe Hagi Akademisi'nde yetiştiği ve ülkesinde "wonderkid" (harika çocuk) olarak gösterildiği belirtilen açıklamada, "Borza, Romanya’nın U15, U16, U17, U19 ve U20 milli takımlarında forma giymiş, son olarak Romanya A Milli Takımı kadrosunda yer almıştır. Avrupa futbolunun yakından takip ettiği genç oyuncu, transfer döneminde Porto ve Genoa gibi önemli kulüplerin de transfer listesinde yer almıştır. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Andrei Borza. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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