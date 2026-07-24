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        Türkiye ve 5 ülkeden gelen 34 ressam Çorum'da ortak sergi açtı

        Çorum Uluslararası Sanat Çalıştayı kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden ve 5 ülkeden gelen 34 ressam, kentin tarihi ve kültürel özelliklerinden esinlenerek yaptıkları resimlerle karma sergi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Türkiye ve 5 ülkeden gelen 34 ressam Çorum'da ortak sergi açtı

        Çorum Uluslararası Sanat Çalıştayı kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden ve 5 ülkeden gelen 34 ressam, kentin tarihi ve kültürel özelliklerinden esinlenerek yaptıkları resimlerle karma sergi açtı.

        38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı için Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran, Bulgaristan, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Özbekistan'dan kente gelen ressamlar, festival süresince Çorum'un tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi, kültürel yapısı hakkında bilgi edindi.

        Gezi ve incelemelerinin ardından zihinlerinde oluşturdukları Çorum tasvirini tuvale yansıtan ressamlar, çalışmalarını ortak sergi ile sanatseverlerin beğenisine sundu.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hanönü Meydanı'nda düzenlenen serginin açılış töreninde, ressamların birkaç gün içinde birbirinden kıymetli eserleri hazırladıklarını söyledi.

        Çorum Uluslararası Sanat Çalıştayı'nın bu yıl 8'inci kez düzenlendiğini belirten Aşgın, "Ben şimdiden tüm ressamlarımızı 9'uncusuna davet ediyorum. İnşallah her geçen gün daha da gelişerek, daha da içeriğini zenginleştirerek bu çalışmalarımız artarak devam edecek." dedi.

        Çalıştaya İran'dan da sanatçıların katıldığına dikkati çeken Aşgın, şunları kaydetti:

        "Özellikle İran'dan gelen sanatçılarımıza bir parantez açmak istiyorum. Burada birbirinden değerli, İran'dan kardeşlerimiz var. Hem tuvali konuşturan hem sesiyle muazzam sanat ruhu büyük sanatçılar var. İran'da zalim, emperyalist Amerika Gazze'de, Filistin'de ne yapıyorsa nasıl ki oradaki petrole çökmek istiyorsa, oradaki zenginliklere çökmek istiyorsa aslında İran'da yaptığı da hiç farklı değil. Biz Çorumlular olarak, her zaman mazlumların yanında olan bir şehir olarak, her zaman İran'ın yanındayız. İnşallah İran'ın zaferiyle bu süreç neticelensin. Bütün duamızda böyle. Ama sanatçıların burada olması, orada bombalar yağarken, Çorum'un merkezinde, dünyanın merkezinde, İran'da çok tanınan sanatçıların burada bu etkinlikte olması bence bombalara, savaşa, zulme, emperyalizme verilen en büyük cevaptır."

        Proje koordinatörü Nilgün Ayşecik Çevik de çalıştayla kurulan "sanatsal köprü"nün genç ressamlara güzel kapılar açacağını vurguladı.

        Çalıştaya katılan ressamlar adına konuşan ressam Zuhal Arda ise Çorum'da gördükleri misafirperverlikten ve ilgiden çok memnun kaldıklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek sergi gezildi.

        Sergide yer alan 38 tablo, gün boyu Hanönü Meydanı'nda sergilendikten sonra Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi'nde izlenime sunulacak.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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