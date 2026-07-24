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        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

        Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 20 bin 160 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Şüphelilerle bağlantılı oldukları belirlenen 2 kişi de operasyonla yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1097 sentetik ecza hapı bulundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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