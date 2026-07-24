Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum FK Başkanı Balçık, kulübün A Sınıfı Mali Yeterlilik seviyesine ulaşmasını değerlendirdi:

        Çorum FK Başkanı Balçık, kulübün A Sınıfı Mali Yeterlilik seviyesine ulaşmasını değerlendirdi:

        Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, kulübün A Sınıfı Mali Yeterlilik seviyesine ulaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Çorum FK Başkanı Balçık, kulübün A Sınıfı Mali Yeterlilik seviyesine ulaşmasını değerlendirdi:

        Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, kulübün A Sınıfı Mali Yeterlilik seviyesine ulaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

        Balçık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Arca Çorum FK'nin finansal istikrar, mali yeterlilik ve doğru ekonomik planlama sayesinde Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) A Sınıfı Mali Yeterlilik seviyesine ulaştığını belirtti.

        Bu başarıyla Çorum FK'nin Süper Lig'de harcama limitleri kaldırılan ender kulüplerinden biri olduğuna dikkati çeken Balçık, "Biz bu yola günü kurtarmak için değil, Arca Çorum FK'nin geleceğini sağlam temeller üzerine kurmak için çıktık. Biliyoruz ki sabırla, inançla ve mücadeleyle yarın bugünden daha güzel olacak. Taraftarımıza sözümüz var. Adım adım, hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız. Çünkü biz, Anadolu'yuz." ifadesini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Yeni SPK yönetimi ceza yağdırıyor
        Yeni SPK yönetimi ceza yağdırıyor
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        ABD'li Senatörden Mamdani'ye "palyaço" benzetmesi
        ABD'li Senatörden Mamdani'ye "palyaço" benzetmesi
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı

        Benzer Haberler

        Ankara-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin "Delice-Çorum" etabının yüzde 33...
        Ankara-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin "Delice-Çorum" etabının yüzde 33...
        Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Çorum FK, A Sınıfı Mali Yeterlilik seviyesine ulaştı
        Çorum FK, A Sınıfı Mali Yeterlilik seviyesine ulaştı
        Çorum'da Buray rüzgarı esti
        Çorum'da Buray rüzgarı esti
        Şarkıcı Buray, Çorum Hitit Fuarı'nda konser verdi
        Şarkıcı Buray, Çorum Hitit Fuarı'nda konser verdi
        Çorum 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali devam ediyor
        Çorum 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali devam ediyor