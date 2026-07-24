Çorum FK, A Sınıfı Mali Yeterlilik seviyesine ulaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) mali kriterlerini eksiksiz yerine getirerek A Sınıfı Mali Yeterlilik seviyesine ulaştığı bildirildi.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Çorum FK'nin A Sınıfı Mali Yeterliliği'nin TFF tarafından resmi olarak tescil edildiği vurgulandı.



Açıklamada, "Kulübümüzün A Sınıfı Mali Yeterliliği Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi olarak tescil edilmiş olup, Arca Çorum FK harcama limitine takılmadan transfer planlamasını sürdürebilen sayılı kulüpler arasında yer almıştır." ifadesine yer verildi.







