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        Şarkıcı Buray, Çorum Hitit Fuarı'nda konser verdi

        Şarkıcı Buray, 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 23:49 Güncelleme:
        Şarkıcı Buray, Çorum Hitit Fuarı'nda konser verdi

        Şarkıcı Buray, 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında konser verdi.

        Çorum Belediyesince Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen konserde Buray, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Konsere katılan müzikseverler, şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

        Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, konserde yaptığı konuşmada gençleri mutlu ve heyecanlı görmenin büyük mutluluk verdiğini söyledi.

        Aşgın, "Dün de güzel bir konser vardı ama bugün bambaşka bir konser var. Buray kardeşimize teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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