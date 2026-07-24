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        Çorum'da parmağı kapıya sıkışan çocuk helikopter ambulansla Ankara'ya gönderildi

        Çorum'un İskilip ilçesinde parmağı kapıya sıkışan çocuk, helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 19:50 Güncelleme:
        Çorum'da parmağı kapıya sıkışan çocuk helikopter ambulansla Ankara'ya gönderildi

        Çorum'un İskilip ilçesinde parmağı kapıya sıkışan çocuk, helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

        Ç.F. (14), evinde parmağının kapıya sıkışması sonucu yaralandı.

        Yakınları tarafından araçla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne götürülen Ç.F'nin parmağının kopma riski nedeniyle Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

        Yaralı çocuk, İskilip İlçe Stadyumu'na inen helikopter ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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