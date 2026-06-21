Çorum FK'nin kamp programı belli oldu
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'nin 2026-2027 sezonu öncesi kamp programı netleşti.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'nin 2026-2027 sezonu öncesi kamp programı netleşti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak.
Hazırlıklarını üç etap halinde sürdürecek Çorum FK, ilk etap kampını 3-17 Temmuz tarihlerinde Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek. İkinci etap çalışmaları 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da yapılacak. Kırmızı-siyahlılar, üçüncü ve son etap kampını ise 1-6 Ağustos tarihlerinde Topuk Yaylası'nda tamamlayacak.
Kamp döneminde Çorum FK, 17, 22, 25 ve 29 Temmuz ile 6 Ağustos'ta toplam 5 hazırlık maçı yapacak.
Hazırlık maçlarının rakipleri ve saatleri ise daha sonra duyurulacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.