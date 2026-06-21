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        Çorum'da kaybolan 72 yaşındaki kadın bulundu

        Çorum'un Osmancık ilçesinde kaybolan 72 yaşındaki kadın, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Çorum'da kaybolan 72 yaşındaki kadın bulundu

        Çorum'un Osmancık ilçesinde kaybolan 72 yaşındaki kadın, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

        İlçeye bağlı Çampınar köyünde, zihinsel engelli olduğu ve konuşmakta güçlük çektiği belirtilen Gülistan Y'nin kaybolduğu yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

        İhbar üzerine AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve vatandaşların da destek verdiği geniş çaplı arama kurtarma faaliyetleri sonucu Gülistan Y'ye ulaşıldı.

        Gülistan Y, gerekli sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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