Çorum'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Çorum'un İskilip ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Mustafa Çankal idaresindeki 55 ASD 359 plakalı motosiklet, Karlık köyü mevkisinde aynı yönde ilerleyen Mustafa K’nin kullandığı 06 FJU 614 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa Çankal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çankal’ın cenazesi otopsi işlemleri için İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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