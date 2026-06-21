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        Çorum'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Çorum'un İskilip ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 22:09 Güncelleme:
        Çorum'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Çorum'un İskilip ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mustafa Çankal idaresindeki 55 ASD 359 plakalı motosiklet, Karlık köyü mevkisinde aynı yönde ilerleyen Mustafa K’nin kullandığı 06 FJU 614 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa Çankal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çankal’ın cenazesi otopsi işlemleri için İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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