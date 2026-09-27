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        Çorum'da 15. Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı

        Çorum'da 15. Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 18:00 Güncelleme:
        Çorum'da 15. Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı

        Çorum'da 15. Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri gerçekleştirildi.

        Sungurlu Belediyesince Akçalı Mesire Alanı'nda düzenlenen güreşlere 36'sı başpehlivan olmak üzere 750 pehlivan katıldı.

        Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ata sporu yağlı güreşi ilçede yaşatmaya devam ettiklerini, organizasyona Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda pehlivanın katıldığını söyledi.

        Organizasyonu 14 yıllık aranın ardından yeniden başlattıklarını belirten Dere, "Bu yıl hem zeminimizle hem tribünlerimizle hem de taraftarımızla daha güzel bir organizasyon ortaya çıktı. Sungurlu güreşi seviyor. Biz de Sungurlu istediği sürece bu güreşlere devam edeceğiz." dedi.

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        Sungurlu'nun güreşte önemli merkezlerden biri olduğunu ifade eden Dere, "Burada hem grekoromen hem de yağlı güreşte güzel pehlivanlarımız var. Bugün de güzel bir katılım oldu. Valimiz, milletvekilimiz, federasyon başkanımız ve il teşkilatlarımızla güzel bir birliktelik oluştu. Güzel bir coşku var. Kırkpınar başpehlivanları bugün burada. Biz Sungurlu güreşlerine 'İç Anadolu'nun Kırkpınarı' diyoruz. İnşallah devamı gelecek, bundan sonra daha büyük organizasyonlar yapacağız." diye konuştu.

        MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da yağlı güreşin Türk milletinin geleneksel sporlarından olduğunu belirterek, "Tarihi Kırkpınar Güreşleri milletimizin öz sporudur. Bizler de güreşin gelişmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız, yapmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Vatandaşların güreşe ilgi gösterdiğini dile getiren Kayrıcı, "Vatandaşlarımız güreşi seviyor. Anadolu zaten güreşin merkezidir. İnşallah daha önce ara verilen bu organizasyon bundan sonra uzun yıllar devam eder." şeklinde görüş belirtti.

        - "Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğuna giden yol bu sahalardan geçiyor"

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ise Çorum ve Sungurlu'nun güreşte önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Organizasyonda büyük emek bulunduğunu belirten Akgül, "Türkiye'nin en iyi başpehlivanları buraya geldi. Biz geleneksel güreşleri ve minder güreşini her yerde desteklemeye devam ediyoruz. Çorum, geçmişte olimpiyat şampiyonu çıkarmış bir şehrimiz. İnşallah buradan da nice Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacaktır." diye konuştu.

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        Yağlı güreş sahalarının sporcuların gelişimine katkı sağladığını vurgulayan Akgül, şunları kaydetti:

        "Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğuna giden yol bu sahalardan geçiyor. Burada güreşmeyen, burada zorlanmayan minderde de kolay kolay şampiyon olamaz. Çok güzel bir saha olmuş. İnşallah gelecek yıl bu güreşler daha da büyüyerek devam eder."

        Güreşleri, Çorum Valisi Ali Çalgan, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, eski milli takım antrenörü Bülent Odabaşı, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar izledi.

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        Başpehlivanlık finalinde Ali Gürbüz'ü mağlup eden Mehmet Yeşil, başpehlivan oldu. Ali Gürbüz ikinci, Orhan Okulu ve Feyzullah Aktürk ise üçüncü oldu.

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