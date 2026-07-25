Çorum'da 3 aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.



İsmail K. (49) idaresindeki 67 AT 099 plakalı otomobil, Gökçeağaç köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden Faruk E. (72) yönetimindeki 19 DF 259 plakalı traktörle çarpıştı.



Bu sırada Ali K'nin (74) kullandığı 19 HG 181 plakalı hafif ticari araç da otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Hacer E. (77), Satı E. (50), A.K. (8), Nihal K. (62) ve Dursun K. (44) yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

