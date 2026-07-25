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        Çorum'da 3 aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Çorum'un Uğurludağ ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 09:35 Güncelleme:
        Çorum'da 3 aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Çorum'un Uğurludağ ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        İsmail K. (49) idaresindeki 67 AT 099 plakalı otomobil, Gökçeağaç köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden Faruk E. (72) yönetimindeki 19 DF 259 plakalı traktörle çarpıştı.

        Bu sırada Ali K'nin (74) kullandığı 19 HG 181 plakalı hafif ticari araç da otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Hacer E. (77), Satı E. (50), A.K. (8), Nihal K. (62) ve Dursun K. (44) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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