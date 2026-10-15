Çorum'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Çorum'un Kargı ilçesinde 2 otomobil ile tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çorum'un Kargı ilçesinde 2 otomobil ile tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
M.H. (42) idaresindeki 34 DCV 581 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Beygircioğlu köyü mevkisinde Samsun istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen M.C.A. (24) yönetimindeki 55 AJS 441 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil, S.D. (40) idaresindeki 55 TC 837 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüleri M.H. ve M.C.A., ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.