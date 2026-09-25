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        Çorum'da 3. Geleneksel Şehitlik Programı düzenlendi

        Çorum'da Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 3. Geleneksel Şehitlik Programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 19:37 Güncelleme:
        Çorum'da 3. Geleneksel Şehitlik Programı düzenlendi

        Çorum'da Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 3. Geleneksel Şehitlik Programı gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tophan'ın yanı sıra öğretmenler, öğrenciler, şehit ve gazi dernek başkanları ve öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla Çorum Şehitliği’ne yürüdü.

        Şehitlerin huzurunda Kur’an-ı Kerim’den birer sayfa okuyarak hatim gerçekleştiren öğrenciler, daha sonra dua etti.

        Program, öğrencilerin Gençlik Andı ve İstiklal Marşı'nı okumasıyla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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