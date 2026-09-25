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        Çorum'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

        Çorum'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 17:45 Güncelleme:
        Çorum'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

        Çorum'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında sabit ve seyir halinde 108 uygulama gerçekleştirildi.

        Uygulamalarda 63 park, 53 okul bölgesi, 23 otopark, 15 yurtlar bölgesi, 26 kahvehane ve kıraathane, 25 kafe, 26 çay ocağı ile 13 oyun salonu kontrol edildi.

        Ekiplerce 2 bin 308 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 5 ateşli silah, 57 fişek, 4 av fişeği ve 1 havalı tabanca ele geçirildi.

        Aramalarda ayrıca 132 uyuşturucu hap ile yaklaşık 84 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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        Uygulamalar kapsamında 1238 araç kontrol edildi, 7 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmaların 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü belirtti.

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