Çorum'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmaların 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü belirtti.

Aramalarda ayrıca 132 uyuşturucu hap ile yaklaşık 84 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerce 2 bin 308 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 5 ateşli silah, 57 fişek, 4 av fişeği ve 1 havalı tabanca ele geçirildi.

Uygulamalarda 63 park, 53 okul bölgesi, 23 otopark, 15 yurtlar bölgesi, 26 kahvehane ve kıraathane, 25 kafe, 26 çay ocağı ile 13 oyun salonu kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında sabit ve seyir halinde 108 uygulama gerçekleştirildi.

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