Çorum FK'nin Antalya kampı başladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin Antalya kampı başladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK’nin Antalya kampı başladı.
Kulübün açıklamasına göre ligin 6. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçı sonrası 4 gün izin yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, iznin ardından Antalya’da kamp yapacakları tesiste toplandı.
Burada antrenörler Barış Üzbey ve Barış Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen kampın ilk antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, kaleli oyun ve koşu çalışmasıyla tamamlandı.
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