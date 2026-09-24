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        Çorum FK'nin Antalya kampı başladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin Antalya kampı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 21:51 Güncelleme:
        Çorum FK'nin Antalya kampı başladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK’nin Antalya kampı başladı.

        Kulübün açıklamasına göre ligin 6. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçı sonrası 4 gün izin yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, iznin ardından Antalya’da kamp yapacakları tesiste toplandı.

        Burada antrenörler Barış Üzbey ve Barış Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen kampın ilk antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, kaleli oyun ve koşu çalışmasıyla tamamlandı.

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