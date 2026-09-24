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        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri GÜNCELLEME - Çorum merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

        GÜNCELLEME - Çorum merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

        Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 14:50 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Çorum merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

        Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden aracını satmak isteyen ve araç satın almak isteyen bazı kişilerin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yürütülen çalışmada araç almak isteyenlerden kapora adı altında para aldıkları, aracını satmak isteyenleri de kendilerini noter olarak tanıtarak dolandırdıkları belirlenen zanlıların, 55 ilde "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri belirlendi.

        Çorum merkez olmak üzere Mersin, İzmir ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

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        Zanlıların, noter görünümü verdikleri villada yapılan aramada ise sıramatik zili, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, cep telefonları, SIM kart ve bir miktar para ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y.G, S.K.P, B.A, M.S, V.A, B.T, D.Ş, D.Ç, E.A, M.A.K, S.A, Y.S, B.A.A, B.C. ve Ö.S. tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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