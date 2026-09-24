GÜNCELLEME - Çorum merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda 15 zanlı tutuklandı
Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden aracını satmak isteyen ve araç satın almak isteyen bazı kişilerin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmada araç almak isteyenlerden kapora adı altında para aldıkları, aracını satmak isteyenleri de kendilerini noter olarak tanıtarak dolandırdıkları belirlenen zanlıların, 55 ilde "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri belirlendi.
Çorum merkez olmak üzere Mersin, İzmir ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların, noter görünümü verdikleri villada yapılan aramada ise sıramatik zili, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, cep telefonları, SIM kart ve bir miktar para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y.G, S.K.P, B.A, M.S, V.A, B.T, D.Ş, D.Ç, E.A, M.A.K, S.A, Y.S, B.A.A, B.C. ve Ö.S. tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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