Çorum'da akrabalar arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı

Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.





Çepni Mahallesi İnönü Caddesi'nde akrabalar arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda Coşkun Ç. tüfekle, Feryat Ç. bıçakla, Doğan Ç. ve Samet Ç. ise darbedilerek yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirtilen ve olay yerinden kaçan Ali Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Öte yandan, hastanede yaralı yakınları arasında gerginlik yaşanması üzerine acil servis önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

