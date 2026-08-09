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        Çorum'da akrabalar arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı

        Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Çorum'da akrabalar arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı

        Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.


        Çepni Mahallesi İnönü Caddesi'nde akrabalar arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Coşkun Ç. tüfekle, Feryat Ç. bıçakla, Doğan Ç. ve Samet Ç. ise darbedilerek yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirtilen ve olay yerinden kaçan Ali Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan, hastanede yaralı yakınları arasında gerginlik yaşanması üzerine acil servis önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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