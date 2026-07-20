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        Çorum'da alacak meselesinden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

        Çorum'da akrabalar arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Çorum'da alacak meselesinden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

        Çorum'da akrabalar arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Kale Mahallesi Mürsel 1. Sokak'ta akraba oldukları öğrenilen E.T. ile H.T. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.


        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.T. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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