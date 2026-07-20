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        Çorum'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi

        Çorum'da buğday yüklemesi yaptığı sırada elektrik akımına kapılan genç, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Çorum'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi

        Çorum'da buğday yüklemesi yaptığı sırada elektrik akımına kapılan genç, hayatını kaybetti.

        Çorum merkeze bağlı Abdalata köyünde yaşayan Emre Dalyan (23), helezonla römorka buğday yüklediği sırada akıma kapıldı.

        Ağır yaralanan Dalyan, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Dalyan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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