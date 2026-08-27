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        Çorum'da ambulans ile pikabın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde ambulans ile pikabın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Çorum'da ambulans ile pikabın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde ambulans ile pikabın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        A.C.B. idaresindeki 01 BDU 331 plakalı ambulans, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu Kemallı Kavşağı'nda B.Ş'nin kullandığı 06 DTG 178 plakalı pikapla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile ambulansta hasta olarak bulunan L.A. ve sağlık görevlileri S.Y. ile S.Ü. hafif yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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