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        Çorum'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

        Çorum'da yol kenarında başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Çorum'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

        Çorum'da yol kenarında başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Çepni Mahallesi Fen Lisesi 35. Sokak'ta bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri, yolun kenarında yatan kişinin başından silahla vurulduğunu tespit etti.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü belirlenen kişinin 46 yaşındaki Ü.Y. olduğu tespit edildi.

        Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Ü.Y'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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