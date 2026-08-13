Çorum'da anız yangınında alevlerin ortasında kalan kaplumbağayı itfaiye ekibi kurtardı

Ekipler, alevlerin ortasından aldıkları ve avuçlarından su içirdikleri kaplumbağayı suyla serinlettikten sonra güvenli bir alana bıraktı.

İtfaiye erleri, yangınla mücadele ederken alevlerin içinde bir kaplumbağa olduğunu fark etti.

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