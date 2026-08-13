Çorum'da çıkan anız yangınında yaklaşık 2 bin dekar tarım arazisi zarar gördü

Nayman, özellikle sıcak ve rüzgarlı havalarda anız yakılmaması ve tarım arazilerinde yangına karşı gerekli tedbirlerin alınması konusunda vatandaşları uyardı.

Çorum, Mecitözü, Merzifon belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince köy halkının da desteğiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 bin dekar tarım arazisi zarar gördü.

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