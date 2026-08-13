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        Çorum'da çıkan anız yangınında yaklaşık 2 bin dekar tarım arazisi zarar gördü

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 2 bin dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Çorum'da çıkan anız yangınında yaklaşık 2 bin dekar tarım arazisi zarar gördü

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 2 bin dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Tanrıvermiş köyü yakınlarında kısa süre önce hasat yapılan tarlada anız yangını başladı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çorum, Mecitözü, Merzifon belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince köy halkının da desteğiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 bin dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, yanan bölgede inceleme yaptı.

        Nayman, özellikle sıcak ve rüzgarlı havalarda anız yakılmaması ve tarım arazilerinde yangına karşı gerekli tedbirlerin alınması konusunda vatandaşları uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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