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        Çorum'da "Bağımlı Olma Özgür Ol Projesi" düzenlendi

        Çorum'da Hitit Üniversitesi ile paydaş kurumlar tarafından, "Bağımlı Olma Özgür Ol Projesi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 17:45 Güncelleme:
        Çorum'da "Bağımlı Olma Özgür Ol Projesi" düzenlendi

        Çorum'da Hitit Üniversitesi ile paydaş kurumlar tarafından, "Bağımlı Olma Özgür Ol Projesi" gerçekleştirildi.

        Proje kapsamında Veli Paşa Hanı önünde toplanan vatandaşlar, Kadeş Barış Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yaptı.

        Buradaki programda müzik dinletisi gerçekleştirilerek Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin yaptığı 50 eser sergilendi.

        Çorum Valisi Ali Çalgan, burada yaptığı konuşmada, çocuk ve gençleri bağımlılığın pençesinden korumak gerektiğini söyledi.

        Çocuk ve gençleri sağlıklı bir geleceğe hazırlamak amacıyla çıktıkları yolda 6 ay boyunca çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Çalgan, "Bu, hepimizin ortak sorumluluğunda yürütülecek olan bir çalışmadır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin özgür, sağlıklı ve umut dolu bir geleceğe sahip olmaları için bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek zorundayız. Bugün burada ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik, geleceğe dair en büyük güvencemizdir." dedi.

        Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da içki, kumar gibi hiçbir bağımlılığın olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Tek bağımlılığımız Rabb'imize olur. Bu da insan için en büyük özgürlüktür. 'Bağımlı olma, özgür ol' sloganından benim anladığım temel anlam budur. Çocuklarımızı sanata, spora, kültüre, eğitime, akademik çalışmalara teşvik etmek suretiyle bu farkındalık çok kıymetli. Bu proje de aydınlık yarınlarımız bakımından çok özel, çok kıymetli bir projedir." diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise yaklaşık 6 aylık süreç boyunca öğrencilere, velilere, öğretmenlere, kamu personeline, sağlık çalışanlarına, üniversite öğrencilerine ve toplumun farklı kesimlerine yönelik farkındalık eğitimleri gerçekleştirildiğini anlatarak, "Proje kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerimiz ile Hitit Üniversitemizin öğrencilerine yönelik resim ve slogan yarışmaları düzenlenmiş, gençlerimizin bağımlılıkla mücadele konusunda duyarlılıklarını sanatsal çalışmalara ifade etmeleri sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

        Programda daha sonra, proje kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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