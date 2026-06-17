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        Miras kalan aracın devrini yasal sürede yapmadan trafiğe çıkan sürücüye ceza

        Çorum'da miras kalan aracın devrini yasal sürede gerçekleştirmeden trafiğe çıkan sürücüye ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Miras kalan aracın devrini yasal sürede yapmadan trafiğe çıkan sürücüye ceza

        Çorum'da miras kalan aracın devrini yasal sürede gerçekleştirmeden trafiğe çıkan sürücüye ceza kesildi.


        Alınan bilgiye göre, Çorum-Yozgat kara yolundaki Alaca uygulama noktasında yapılan denetimde durdurulan bir aracın sahibinin hayatını kaybettiği, aracın yasal sürede mirasçılar adına tescil işleminin ise gerçekleştirilmediği belirlendi.


        Trafikten men edilen araç çekici ile otoparka götürüldü, sürücüye ise ceza uygulandı.

        Karayolları Trafik Kanunu'na göre, araç sahibinin vefat etmesi durumunda aracı kendi adlarına tescil ettirmeleri gerekiyor.

        Belirtilen sürenin sonunda tescil işlemi yapılmadan aracın trafiğe çıkarılması halinde sürücüye 3 bin lira idari para cezası uygulanıyor, araç da mirasçılar adına tescil işlemi tamamlanıncaya kadar trafikten men ediliyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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