Miras kalan aracın devrini yasal sürede yapmadan trafiğe çıkan sürücüye ceza
Çorum'da miras kalan aracın devrini yasal sürede gerçekleştirmeden trafiğe çıkan sürücüye ceza kesildi.
Çorum'da miras kalan aracın devrini yasal sürede gerçekleştirmeden trafiğe çıkan sürücüye ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, Çorum-Yozgat kara yolundaki Alaca uygulama noktasında yapılan denetimde durdurulan bir aracın sahibinin hayatını kaybettiği, aracın yasal sürede mirasçılar adına tescil işleminin ise gerçekleştirilmediği belirlendi.
Trafikten men edilen araç çekici ile otoparka götürüldü, sürücüye ise ceza uygulandı.
Karayolları Trafik Kanunu'na göre, araç sahibinin vefat etmesi durumunda aracı kendi adlarına tescil ettirmeleri gerekiyor.
Belirtilen sürenin sonunda tescil işlemi yapılmadan aracın trafiğe çıkarılması halinde sürücüye 3 bin lira idari para cezası uygulanıyor, araç da mirasçılar adına tescil işlemi tamamlanıncaya kadar trafikten men ediliyor.
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