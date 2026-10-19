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        Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Ascalon, Çorum'da üniversite öğrencileriyle buluştu

        Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Jaime Ramon Torre Ascalon, Hitit Üniversitesi'nde öğrenim gören Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 19:13 Güncelleme:
        Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Ascalon, Çorum'da üniversite öğrencileriyle buluştu

        Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Jaime Ramon Torre Ascalon, Hitit Üniversitesi'nde öğrenim gören Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre Ascalon, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünce İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Diplomatic Encounters" konferansında öğrencilere mesleki tecrübeleri ve diplomatik görev süreçlerini anlattı.

        Ascalon ayrıca, Filipinler’in dış politikasında uluslararası hukuk, egemenlik hakları ve çok taraflı diplomasiye verilen önem hakkında bilgiler verdi.

        Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Onur Tetik de, Türkiye ile Filipinler arasında 1949'da tesis edilen diplomatik ilişkilerin sürdüğünü aktardı.

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        Tetik, "Türkiye ve Filipinler, kendi bölgelerinde barış, istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sunan iki önemli aktör. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin teorik bilgilerini saha tecrübeleriyle birleştirmeleri açısından büyük fırsat sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Konferansın son bölümünde Ascolan, öğrencilerin diplomatlık mesleği, Türkiye-Filipinler ilişkileri, Güneydoğu Asya küresel siyaseti ve Güney Çin Denizi’ndeki güncel gelişmeler hakkındaki sorularını yanıtladı.

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        Galeri
        Galeri

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